Chauffør stak af med skolebus og 51 elever - en del kvæstet

Onsdag 20. marts 2019 kl. 20:53En skolebus var omdrejningpunkt i et utroligt drama nær norditalienske Milano i dag. Dens 47-årige chauffør stak af med bussen og de 51 elever ombord. Han påkørte en række andre køretøjer og endte i et brændende morads. Mirakuløst blev en del elever "kun" lettere kvæstet og måtte tjekkes for røgforgiftning.Hele det besynderlige drama stod på i over 1 time, hvorunder også en politibil blev påkørt. Chaufføren, der er født i Senegal, kommer nu til at forklare nærmere, hvad han havde gang i.