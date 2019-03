Motorcyklist dræbt i kollision med bil, der kørte ud foran

Onsdag 20. marts 2019 kl. 18:41En 54-årig mand på motorcykel blev i eftermiddag dræbt, da en bil kørte ud foran ham i et erhvervområde i østjyske Viby J (Århus). Motorcyklisten forsøgte at undgå den skæbnesvangre kollision ved en hård opbremsning, men det lykkedes ikke. Ingen andre led fysisk overlast.Politiet efterforsker endnu den tragiske ulykke for at finde en nærmere forklaring.