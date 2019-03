Måske starten på antiryge lavine - storby vil forbyde e-cigaretter

Onsdag 20. marts 2019 kl. 11:18Den californiske storby San Fransisco er undervejs med et forbud mod e-cigaretter. Der skal gælde, så længe de sundhedmæssige følger af at ryge e-cigaretter ikke er afklaret. Årsagen er, at e-cigaret rygningen især blandt unge tager voldsomt til. Storbyens initiativ kan måske være starten på en lavine af lignende beslutninger imod rygning.Det vil så i givet fald også være et gevaldigt slag imod det kæmpemæssige salg af e-cigaretter.San Fransisco er tidligere gået foran i kampen mod rygning, især de skadelige virkninger. Byen forbød således i fjor brugen af tobak med smag. Blot et eksempel iblandt flere initiativer.