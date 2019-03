Et kæmpe bål og 4 biler blev brændt af i nattens mørke

Onsdag 20. marts 2019 kl. 08:57Den københavnske vestegn er ikke det fredelige sted, man engang søgte til. Med nye elegante boligområder. Nu skydes der det ene sted (for 1 døgn siden i Ishøj) og et andet brændes biler af. Det sidste skete i nat i Vallensbæk Strand, hvor 4 biler i et kæmpe bål blev flammernes bytte. Ilden var påsat.Alarmen lød lidt efter midnat. Først fik brandfolk slukket ilden, hvorefter politi siden har forsøgt at finde ud af, hvem der stod bag aktionen. Endnu har efterforskningen været forgæves.