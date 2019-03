Nul overraskelse! - København blandt verdens dyreste byer

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 19. marts 2019 kl. 21:56Der er egentlig ikke noget nyt i det, og det er slet ingen overraskelse, at København er blandt verdens dyreste byer at leve i eller blot besøge. The Economist har igen regnet på storbyerne kloden rundt. Singapore ligger i toppen, derefter følger Paris, Hong Kong og Zürich. På 8. pladsen kommer København.Derefter følger New York, Tel Aviv og Los Angeles. Hele rapporten kan læses på www.eiu.com (The Economist website).