Ung svømmer død

Tirsdag 19. marts 2019 kl. 13:04Den internationale svømmer Kenneth To er pludselig død 26 år. Det unge talent mistede bevidstheden efter svømmetræning i amerikanske Florida og blev i hast bragt på sygehus, hvor han imidlertid døde. Nærmere omstændigheder om dødårsagen er ikke oplyst.Kenneth King Him To (som han var navngivet ved fødslen) kom til verden i Hong Kong. Han satte stribevis af rekorder på hjemmefronten, men var desuden stærkt på vej frem internationalt, hvor medaljer ved ungdom-OL og VM allerede stod i kø som følge af hans præstationer. Han var på nogle måneders træningophold i USA, da tragedien indtraf.