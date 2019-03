Mand blev syg ved bilrattet og kørte galt - døde lige efter

Tirsdag 19. marts 2019 kl. 08:49Under kørsel i vestkøbenhavnske Høje-Tåstrup i aftes blev en mand sidst i 80 års alderen syg ved bilrattet og kørte galt. Umiddelbart efter ulykken blev han erklæret død. Om det var den akutte sygdom eller ulykken, der afsluttede hans liv, foreligger der ingen oplysninger om.Ulykken skete i et af de store boligkvarterer i Tåstrup ved 21-tiden, hvorfor der var folk nok til at reagere hurtigt og slå alarm. Alligevel lykkedes det ikke at redde den gamle mands liv.