Ung kvinde satte ild til sin egen lejlighed - er anholdt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 18. marts 2019 kl. 23:08En 32-årig kvinde blev i aften anholdt og sigtet for at have sat ild til sin egen lejlighed i det centrale Århus. Kun kvindens egen lejlighed led overlast under branden i etage ejendommen. Ingen beboere var i fare, og det var ikke nødvendigt at foretage evakuering. Det blev efterfølgende konstateret, at branden var påsat.Hvorefter politiet skred til anholdelse af den unge kvinde. Der foreligger ingen oplysninger om hendes stillingtagen til sigtelsen.