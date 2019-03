3 dræbt i sporvogn i hollandsk storby - en tyrkisk mand er anholdt herfor

Mandag 18. marts 2019 kl. 21:56Det er endnu uklart, hvad der detaljeret skete i en sporvogn i den hollandske storby Utrecht kort før middag. En mand skød løs og dræbte 3, mens 5 blev alvorligt kvæstet. Flertallet af de kvæstede befinder sig i livfare. En 37-årig tyrkisk mand blev adskillige timer efter angrebet anholdt og sigtet for at stå bag ugerningen. Det skete efter en intensiv eftersøgning og lukning af skoler og andre steder med mange mennesker i byen. Man forsøger at finde frem til motivet for aktionen.Overlevende og ikke kvæstede fra sporvognen og omkring den har forklaret, at manden begyndte at skyde ukontrolleret løs. Derefter forsvandt han.