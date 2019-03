Endnu en rock musiker død

Mandag 18. marts 2019 kl. 20:43Den irske rock musiker, komponist og sanger Bernie Tormé er død 66 år. Som adskillige andre af rock'ens kendte folk havde han levet et krævende liv. Der begyndte i musikkens verden i 1970 og først sluttede med hans sidste åndedrag. Han døde efter en månedlang, hårdhændet lungebetændelse.Bernard Tormey (som han var navngivet ved fødslen) kom til verden i Dublin. Et formidabelt afsæt for en musikalsk karriere, hvor han lod sig inspirere af bl.a. Jimi Hendrix og Gary Moore. Livet som musiker var dog en kamp, og det har givet tæret på kræfterne og forringet immunforsvaret.