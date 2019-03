Mindst 150 dræbt i uhyrligt uvejr i sydafrikanske lande

Mandag 18. marts 2019 kl. 15:52Helt ekstremt og uhyrligt uvejr i bl.a. de sydafrikanske lande Mozambique og Zimbabwe har indtil videre dræbt mindst 150 indbyggere. Mange flere er kvæstet, og ingen synes at have noget overblik. Det er meget slemt ifølge hjælpeorganisationer, som nåede frem til noget af elendigheden i weekenden.Store mængder regn og storm og oversvømmelser har destrueret huse eller påført store skader som eksempelvis afrevne tage. Alt imens uvejret fortsætter dets hærgen, forsøger man at få overblik og organisere hjælpeindsatsen.