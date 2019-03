2 skiløbere kolliderede - svensk mand død efter ulykken

Søndag 17. marts 2019 kl. 21:04En 45-årig svensk mand er i dag død efter en ulykke på et fransk skisportsted. Han kolliderede med en 56-årig tjekkisk mand på en piste, hvor de samlede fart til det videre løb. Svenskeren blev hentet af en helikopter, men forsøget på at redde hans liv var forgæves. Der er ikke info om den tjekkiste mands skader.Efterfølgende undersøgelser har vist, at der var tale om en beklagelig, men hændelig ulykke. Den skete i omkring 1.900 meters højde i den franske del af Alperne.