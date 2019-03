Lufthavn i New Zealand lukket - mistænkelig pakke er fundet

Søndag 17. marts 2019 kl. 10:59En ny oprivende begivenhed udspiller sig lige nu i lufthavnen i Dunedin i det sydlige New Zealand. Fundet af en mistænkelig pakke har lukket lufthavnen, mens man venter på bombe-eksperter og efterfølgende deres undersøgelser af genstanden. Beredskabet i landet er på allerhøjeste niveau efter det dødelige terror-angreb for 2 døgn siden.Den new zealandske premierminister Jacinda Ardarn har netop oplyst, at hun modtog et anti-flygtninge manifest fra hovedmanden bag aktionen få minutter før, den blev indledt. Dødtallet er nu 50 efter det voldsomme skyderi i og omkring moskeer i byen Christchurch.