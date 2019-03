Fuld sømand reddet op fra havn - han vil sikkert overleve

Søndag 17. marts 2019 kl. 10:29Andre folk på havnen i nordvestjyske Thyborøn bjærgede i morgenstunden en fuld sømand op fra vandet og fik ham bragt på sygehus. Hvorfra meldingen er, at han sikkert vil overleve. Man er imidlertid samtidig optaget af at finde ud af hans identitet. Idet han hidtil har været ude af stand til at fortælle noget.Politiet antager, at sømanden er udlænding og var faldet i vandet fra et af skibene i havnen.