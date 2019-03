Sex-fest deltagende model død - efterforskes som mistænkeligt

Lørdag 16. marts 2019 kl. 21:04En 33-årig marokkansk født, men aktiv model i Italien, er død - og afslutningen på hendes korte liv efterforskes nu som mistænkeligt. Fordi hun i sin tid var sex-fest deltager i kredsen omkring den tidligere premierminister Silvio Berlusconi. Da hun for nogen tid siden blev indlagt på sygehus, havde hun specielle smerter.Dette er nu undersøgt i forbindelse med hendes død, og disse undersøgelser har givet anledning til efterforskningen om urent trav et eller andet sted.Hvad der følger i den tragiske sag, er svært at forudsige. Silvio Berlusconi (nu 82 år) har netop oplyst, at han aldrig selv har haft kontakt til eller mødt den unge kvinde.