Psykisk syg indebrændt i rækkehus på bosted

Lørdag 16. marts 2019 kl. 18:43En ikke nærmere identificeret psykisk syg person indebrændte i eftermiddag i et rækkehus på et bosted i Hornslet 15-20 km nord for Århus. Ilden blev opdaget af en hjemmehjælper, der imidlertid ikke kunne trænge ind i huset på grund af brandens voldsomhed. Personen blev derfor først reddet ud af brandfolk - og var død.Ingen andre i de nærliggende boliger led fysisk overlast. Der foreligger ingen oplysninger om brandårsagen.