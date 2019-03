Forsvundet mand formentlig fundet druknet i fjord

Lørdag 16. marts 2019 kl. 18:27Redningfolk har sidst på eftermiddagen bjærget liget af en person, der drev rundt i østjyske Randers fjord. Politiet har allerede en formodning om, hvem den druknede er, idet man kæder fundet sammen med, at en 47-årig mand forsvandt i området søndag 10. februar.Man skal dog have den dødfundne endeligt identificeret, inden det med 100% sikkerhed kan konstateres, at det er den forsvundne mand.