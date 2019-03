4 yngre kvinder i voldsom bil-ulykke - 1 dræbt og 1 i livfare

Lørdag 16. marts 2019 kl. 09:47Det gik meget alvorligt udover 2 passagerer af ialt 4 yngre kvinder, der i en mindre bil forulykkede i en solo-ulykke på motorvej E45 mellem østjyske Randers og Hobro i morgenstunden. Den ene blev dræbt, mens den anden blev fløjet til universitetsygehuset i Århus og befinder sig i livfare.De 2 kvinder på bilens forsæder blev "kun" lettere kvæstet. Til trods for at bilen kolliderede med et autoværn, kastet henover det, nedad en skråning og rullede flere gange rundt. Kvinderne er endnu ikke nærmere identificeret, ligesom årsagen til ulykken er ukendt.