Voldsom brand i kloakfirma sender farlig røg ind i by

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 15. marts 2019 kl. 23:20En voldsom brand har et par timer hærget et kloakfirma i midtjyske Viborg og sender farlig røg ind i byen. Sirenerne har hylet, og politiet advarer om, at man skal lukke døre og vinduer og ikke komme i nærheden af røgen. En stor lagerhal nedbrænder, og en række køretøjer er allerede blevet flammernes bytte.Nogle unge, der opholdt sig i firmaets frokoststue, da branden brød ud, blev evakueret. Man nåede desuden at få flere køretøjer ud af hallen, inden ilden fik fuldstændig overtag. Brandårsagen er indtil videre ukendt.