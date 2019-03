Det engelske parlament skal stemme om EU-farvel igen

Fredag 15. marts 2019 kl. 21:44Endnu engang skal det engelske parlament stemme om den aftale om landets farvel til EU, som premierminister Theresa May har forhandlet sig til og forelagt og fået forkastet 2 gange. Det forventes, at afstemningen finder sted næste onsdag - og at det muligvis bliver et ja. Måske er 3. gang lykkens gang!Hvis det bliver tilfældet vil det sandsynligvis være nødvendigt med en kort udsættelse af Englands udtræden af EU. Altså kort tid efter 29. marts, som det hidtil har været planlagt.Men... lad nu parlamentet træde sammen på onsdag. Derefter vides det, hvorledes tingene står. Forinden ved ingen det. Frem til afstemningen forhandles der på livet løs i kulisserne.