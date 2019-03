Kvinde fik ildebefindende - kørte galt og er i kritisk tilstand

Fredag 15. marts 2019 kl. 20:43En 62-årig kvinde, der i dag fik et ildebefindende, da hun kørte i sin bil i det nordøstlige Odense, befinder sig nu i kritisk tilstand på sygehus. Ikke fordi hun påkørte et vejskilt, men som følge af hendes ildebefindende. Der foreligger ingen detaljer om hendes helbred problemer.Da hun blev dårlig mistede hun herredømmet over bilen. Mirakuløst blev hun ikke selv kvæstet ved selve ulykken, og heller ingen andre led fysisk overlast.