Importerede fiskeprodukter har gjort 9 danskere dødsyge

Fredag 15. marts 2019 kl. 15:10Smittekilden til et længere varende udbrud af listeria, som har gjort 9 danskere i alderen 52-90 år dødsyge, er fundet. Koldrøgede ørred- og lakseprodukter importeret fra Estland og solgt i en lang række supermarkeder i koncernerne Salling og Dagrofa var årsagen. Der advares om, at man skal være meget påpasselig med at spise den slags.Især påpeges det, at i forvejen sygdomramte skal være ekstra opmærksomme. Alle 9, der blev ramt af listeria, var i forvejen alvorligt syge.Der kan læses mere om emnet på www.ssi.dk (serum instituttets website).