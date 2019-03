Ung mand klemt ihjel af sammenpresset affald

Fredag 15. marts 2019 kl. 11:32En 28-årig mand blev i aftes dræbt, da han fik en balle sammenpresset affald nedover sig i et industriområde i Roskilde. Han blev meget alvorligt klemt af de over 1 ton og så slemt kvæstet, at selvom han hurtigt blev bragt på sygehus, kunne lægerne ikke redde hans liv.Den unge mand var i lastbil og den tragiske ulykke skete, mens han læssede de store baller af.