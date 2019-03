Vild og voldsom terror i New Zealand - 40 dræbt og 20 kvæstet af skud

Fredag 15. marts 2019 kl. 08:29Der er død og fordærv, bestyrtelse og chok i New Zealand, som er ramt af en terror-katastrofe af hidtil usete dimensioner. 40 er dræbt og 20 meget alvorligt kvæstet af skud efter angreb i 2 moskeer i landets næststørste by Christchurch. 3 mænd og 1 kvinde er anholdt, men det frygtes, at yderligere gerningmænd bevæger sig omkring til alvorlig fare for alle. Der er fortsat kaos, idet folk styrtløb ud af moskeerne for at redde deres liv.Blandt de anholdte er angiveligt 1 australier. Foreløbige meldinger går på, at angriberne er højre-ekstremister.Det er nu fredag aften i New Zealand, som er et halvt døgn foran dansk tid.