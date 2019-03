En helt enorm pinlig skandale - justitministers partner anholdt

Torsdag 14. marts 2019 kl. 23:42Suset af en enorm og pinlig skandale har i dette døgn skabt opmærksomhed i Norge. Hvor landets justitminister Tor Mikkel Wara (54 år) er trådt tilbage (officielt er gået på orlov), fordi hans private partner er blevet anholdt sigtet for at have sat ild til familiens bil i sidste weekend. Hun afviser pure anklagerne imod hende.Politiet mener, ministerens jævnaldrende partner har sat ild til bilen og derefter givet indtryk af, at andre stod bag ugerningen. Tidligere trusler mod Tor Mikkel Wara efterforskes nu i samme retning.