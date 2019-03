Kvinde fanget af sandskred og måtte reddes af helikopter

Torsdag 14. marts 2019 kl. 22:37En 65-årig kvinde fik sig noget af en ubehagelig oplevelse i eftermiddag, da hun var på spadseretur i et naturområde ved Vejle fjords udmunding i Lillebælt. Sandskred fra en sammenstyrtende skrænt fangede og begravede hende til livet. Hun måtte reddes af en helikopter.Det var nemlig ikke muligt at komme hende til undsætning i det porøse sand. Kvinden led ikke fysisk overlast, men var chokeret over hændelsen, som hendes ledsagende veninder blot kunne se til. De blev ikke ramt.