Idrætleder i Næstved idømt 11 års fængsel for hård narko

Torsdag 14. marts 2019 kl. 17:26En idrætleder i Næstved er idømt 11 års fængsel for narko-besiddelse. Han blev sidste forår afsløret med 41 kg amfetamin, hovedparten havde han gemt i en fryser i idrætcentret i Herlufsholm. Han har hele tiden nægtet sig skyldig, og dommen i dag ankede han på stedet.Idrætlederen har under sagen hævdet, at han troede, stoffet var proteintilskud til idrætudøvere. Han havde modtaget det fra en god ven. Han har siden anholdelsen sidste forår været varetægtfængslet.