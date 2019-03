Fagforening sparer og fyrer - FOA siger farvel til 20 ansatte

Torsdag 14. marts 2019 kl. 14:31Selv i fagforeningernes rækker fyres der folk. FOA har netop iværksat en sparerunde for at forhindre kontingent stigning, og det går udover et stort antal ansatte. 12 fyres og 8 stillinger genbesættes ikke. Altså farvel til 20 jobs, omkring hvert 10. i fagorganisationen.En væsentlig del af begrundelsen for, at FOA nødvendigvis må "trimme økonomien" (som man i dag udtrykker det), er vigende medlemtal.