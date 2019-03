Konservativ højborg vælger 31-årig som ny borgmester

Torsdag 14. marts 2019 kl. 11:54Der er et rigtigt generationskifte på vej i den konservative højborg-kommune Frederiksberg i København. På mandag vælges den 31-årige Simon Aggesen (C) som ny borgmester og afløser for partifællen Jørgen Glenthøj (64 år), der har beklædt posten i lidt over 10 år. Valget sker i overensstemmelse med konstituering aftalen ved valgperiodens start.Simon Aggesen har hidtil været rådmand og haft ansvaret for kultur- og fritidområdet. Han er uddannet jurist.