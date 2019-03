Facebook ramt af det største nedbrud nogensinde ½ døgn

Torsdag 14. marts 2019 kl. 10:45Det vrimler ikke ligefrem med forklaringer fra netværket Facebook og det tilknyttede Instagram, som i et halvt døgn har været ramt af det største nedbrud nogensinde. Verden rundt problemer og manglende mulighed for at kommunikere. Sandsynligvis var årsagen overbelastning.Afbrydelsen er ikke værre end, når en avis ikke kunne trykkes eller lyset i forsamlinghuset ikke fungerede før i tiden...