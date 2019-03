Ingen afklaring om Englands farvel til EU - blot kaos

Onsdag 13. marts 2019 kl. 22:57Det engelske parlament har igen brugt en dag på debat om landets farvel til EU om et par uger. Det skabte ingen afklaring, og parlamentet fortsætter i morgen. I dag stemte et knebent flertal imod et såkaldt hårdt farvel. Man vil gerne have en aftale, men ikke den premierminister Theresa May har forhandlet sig til med EU.Dertil kommer, at afstemningerne i det engelske parlament nu alene har vejledende karakter. Magten til at beslutte ligger i hænderne på den engelske regering. Dagens afstemning og debat endte således med ingenting - blot kaos.Hvad der sker i morgen kan ingen forudse...