Danske skatteydere investerer stort - tog og og veje for 112 milliarder kr.

Onsdag 13. marts 2019 kl. 11:06Det går godt for størstedelen af danskerne. Der har godt arbejde og god indtjening. De få udsatte tager vi os ikke af som tidligere. Nogle får endda et spark. I stedet investeres de kommende mange år 112 milliarder kr. af skatteydernes penge i tog og veje. Regeringen og Dansk Folkeparti har netop lanceret planen frem til 2030. Hvoraf fremgår, at de 71 milliarder kr. skal bruges på tog og skinner, og der skal anlægges 450 km nye veje.Det meste af landet er omfattet af de store investeringer. På www.regeringen.dk kan læses detaljer. En oversigt med de største investeringer, et Danmarkkort herover og den 48 sider omfattende aftale.