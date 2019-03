Ung kvinde fundet død i grotte

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 13. marts 2019 kl. 08:37En 23-årig engelsk kvinde er fundet død i en grotte på et bjerg i amerikanske Guatemala. Eftersøgning gav i går det nedslående resultat. Hun forsvandt fra sit hotel for 1 uge siden. Angiveligt var det hendes hensigt at nyde naturen i morgenstunden i det store søområde Atitlan.Hun kom imidlertid ikke tilbage fra turen. De nærmere omstændigheder ved hendes forsvinden efterforskes.