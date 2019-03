Lokalpolitiker havde fingrene i kassen - er politianmeldt

Tirsdag 12. marts 2019 kl. 23:02En pinlig skandale er under udvikling i det nordjyske regionråd. Hvor det socialdemokratiske medlem Tina Juul Kjellberg er blevet afsløret med fingrene meget langt nede i fællesskabets kasse. Hun har gramset 728.000 kr. til sig i form af tabt arbejdfortjeneste. Der bare har vist sig at være snyd, så nu er hun politianmeldt.Bedrageriet er foregået over 4 år. Hun har erkendt og træder ud af regionrådet sidst i denne måned.