Et nyt massivt nej fra det engelske parlament til farvel-aftale med EU

Tirsdag 12. marts 2019 kl. 21:08Det engelske parlament har igen forkastet det forslag til aftale om landet EU-farvel, som premierminister Theresa May atter engang har forelagt i dag. Et massivt nej (391 stemmer mod 242), der fører til en barsk morgendag i parlamentet. Som vil skulle stemme om at forlade EU uden en aftale. Det engelske folk stemte landet ud af EU ved folkeafstemning 23. juni 2016. Modstanden overfor EU i parlamentet er siden bare vokset...Nu står man med en gentagelse af parlamentets nej til farvel-aftalen med EU for 2 måneder siden. Englænderne er benhårde. Morgendagen vil vise, hvad der kommer til at ske.England forlader EU den 29. marts.