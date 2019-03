Tog foto af betalingkort i Kvickly - og snød sig til 2.000 kr.

Tirsdag 12. marts 2019 kl. 16:25En mand i 30 års alderen benyttede sig i weekenden af sin viden og iderigdom til at snyde sig til 2.000 kr. i en Kvickly-butik i midtjyske Silkeborg. 2 gange i løbet af samme dag lod han som om han ville købe et specielt betalingkort med 1.000 kr. på - men i stedet for at købe dem tog han foto af de nødvendige koder.Efterfølgende var han hurtig nok til at hæve pengene, inden man fik kortene (Paysafecard) spærret. Nu leder politiet efter manden, der også selv blev fotograferet af varehusets overvågning.