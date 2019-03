800 danske ansatte får japansk chef i stedet for amerikansk

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 12. marts 2019 kl. 11:42Den danske fabrik i nordsjællandske Hillerød tilhørende det 40 år gamle medicinalfirma Biogen skifter ejer. De 800 ansatte får japansk chef i stedet for amerikansk, idet Fujifilm har købt herlighederne for et milliard-beløb. Fuji, der normalt er kendt for kameraudstyr, har øjensynligt gjort store investeringer indenfor det medicinske område.Hvad der nærmere skal ske med og omkring Biogen i Hillerød (etableret i 2001) kan kun tiden vise.