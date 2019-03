Tyrkiet er også på økonomisk rutschetur nedad bakke

Mandag 11. marts 2019 kl. 22:47Det er ikke kun de politiske forhold, manglende respekt for menneskeretten og alt andet end demokrati, der har forårsaget nedtur i Tyrkiet. Også økonomisk er landet nu på rutschetur nedad bakke. Der er total afmatning i landet, hvis økonomi i 3. kvartal 2018 gik tilbage med 1,6% og i 4. kvartal med 2,4%.Sidste år var desuden præget af voldsomt fald i kursen på den tyrkiske valuta (lira), der i dag står i 122 kr. for 100 lira. Dermed har valutaen tilbage erobnet halvdelen af det kursfald, som fandt sted for 1 år siden. Men det er fortsat en markant balastning for landets handel med udlandet. De fede tider er slut i Tyrkiet.