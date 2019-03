Person påkørt af tog stopper trafikken på Midtsjælland

Mandag 11. marts 2019 kl. 17:50En ny påkørsel af en person har stoppet al tog-trafik mellem Slagelse og Ringsted. Tragedien har udspillet sig ved Sorø station. Enkeltheder foreligger endnu ikke. Ret usædvanligt meddeler DSB, at der ikke indsættes busser til at afløse de manglende tog.Der er endnu ingen tidhorisont for, hvornår tog-trafikken kan ventes genoptaget. DSB afventer en melding fra politiet.