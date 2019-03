Ny mordsag - politiet måtte skyde mand under anholdelse på Møn

Mandag 11. marts 2019 kl. 14:05Der udspillede sig et gevaldigt drama på en landejendom i Hårbølle på det sydlige Møn i aftes. Under anholdelsen af en 58-årig mand måtte politiet skyde ham. Han blev kvæstet bragt på sygehus og måtte fremstilles i grundlovforhør uden at være tilstede. Han havde antageligt myrdet en anden person, idet politiet på gårdpladsen fandt et lig. Indtil videre er sagen omgærdet af tavshed af hensyn til efterforskningen.Derfor foreligger endnu ingen info om den myrdede eller om, hvem der slog alarm. Heller ikke om årsagen til, at politiet skød manden.