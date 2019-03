74-årig mand myrdet af en jævnaldrende - anholdt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 11. marts 2019 kl. 11:14Der har udspillet sig et brutalt drama i nordsjællandske Helsinge i formiddag. Idet en 74-årig mand er myrdet med skud, og en jævnaldrende mand er anholdt. Politiet efterforsker i øjeblikket dramaet ud fra en teori om, at jalousi var årsag til opgøret mellem de 2 mænd.Gerningmanden på 73 år tilkaldte selv politiet efter at have fuldført ugerningen.