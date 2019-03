Skuespiller død

Mandag 11. marts 2019 kl. 07:54Den amerikanske skuespiller Jed Allan er død 84 år. Et aktivt liv på scenen og i film i hele 55 år frem til 2012 sluttede fredsommeligt som følge af alderdom. Han var en af dem, der var med til at gøre Beverly Hills 90210 til den uhyre populære TV-serie frem til årtusindeskiftet.Jed Allan Brown (som han var navngivet ved fødslen) kom til verden i New York. Stort og fantastisk fra starten. Han døde i familiens skød i Palm Desert, Californien.