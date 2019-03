Kvinde hjemmerøvet og myrdet - ung mand er anholdt

Søndag 10. marts 2019 kl. 14:19En 81-årig kvinde blev op til weekenden udsat for et brutalt hjemmerøveri og myrdet i sin lejlighed i København. Sent i går blev en 26-årig mand anholdt og sigtet for ugerningen, og i dag fremstilles han i grundlovforhør. Der foreligger ingen detaljer om aktionen eller info om udbyttet.Politiet er nemlig tilbageholdende med oplysninger, fordi der muligvis er en medskyldig på fri fod.