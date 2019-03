Boeing 737 fly med 149 passagerer og besætning på 8 er styrtet ned

Søndag 10. marts 2019 kl. 10:03En storstilet redningaktion, men formentlig usandsynligt at finde overlevende, er sat iværk som følge af nedstyrtning af et Boeing 737 fly fra det etiopiske luftfartselskab. Flyet var på ved fra den etiopiske hovedstad Addis Ababa til Nairobi i Kenya. Ifølge aktuel info var der 149 passagerer og en besætning på 8 ombord. Styrtet skete umiddelbart efter, at flyet var startet fra Etiopien. Der er endnu ingen meldinger om, hvad der kan have forårsaget denne nye flykatastrofe.Det er nu søndag middag i nedstyrtning området, som er 2 timer foran dansk tid.