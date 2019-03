Kæmpe fly kastet rundt i luften - 28 passagerer kvæstet

Søndag 10. marts 2019 kl. 09:34Et Boeing fly fra det tyrkiske luftfartselskab med 300 passagerer fik en meget ublid medfart 1 time før landing i New York sent i går. Turbolens kastede det kæmpemæssige fly rundt i luften og kvæstede 28 passagerer. En enkelt brækkede så galt et ben under den skrækkelige tur.Der blev hurtigt taget hånd omkring passagererne, da flyet ankommende fra Istanbul stod sikkert i John F. Kennedy lufthavnen. Adskillige flere end de 28 kvæstede blev på stedet behandlet for småknubs.