Over 80 passagerer kvæstet, da hurtigfærge ramte en hval

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 9. marts 2019 kl. 20:56En sejltur med hurtigfærge mellem det japanske hovedland og en af de mindre øer i dag udviklede sig meget dramatisk for de 121 passagerer og besætningen på 4 ombord. Over 80 blev kvæstet, da færgen ramte en hval og blev kastet rundt. 13 af de kvæstede blev meget ilde tilredt.Også færgen fik voldsomme skader bl.a. et hul i skroget. Hurtigfærgen kan skyde en fart på 80 km/t, men hvor hurtigt den sejlede på kollision tidspunktet er ikke oplyst.