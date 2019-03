Håbløst! - politiet i hælene på bilist - kørte galt i København

Lørdag 9. marts 2019 kl. 11:56Der er efterhånden mange eksempler på, at politiet forfølger bilister, som forsøger at stikke af, og hvor begge parter udsætter andre for død og fordærv. Et sådant håbløst tilfælde har udspillet sig i formiddag. Det startede på Helsingørmotorvejen og endte galt inde i København.Ingen kom til skade - dog måske den flygtende bilist, som man endnu ikke har anholdt. Manden stak nemlig af til fods efter at være forulykket lige efter motorvejens afslutning.