Det kontante politiske sprog! - forbereder rakataffyring

Lørdag 9. marts 2019 kl. 09:04Fredelig dialog er det behageligste, men historien er fyldt med eksempler på anvendelse af kontant politisk sprog. Nemlig et hav af trusler om anvendelse af magt og krige. Der er nu tegn på, at det nordkoreanske styre forbereder igen at affyre en raket eller satellit, efter at samtalerne med USA er midlertidigt gået i stå.Det er satellit billeder, der dokumenterer de fysiske aktiviteter nær hovedstaden Pyongyang. Indtil videre er detaljerne ukendt og verden omkring henvist til gætterier.