Kvinde kørt ned og dræbt af ambulance - gik på motorvej

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 8. marts 2019 kl. 22:13Politiet er ifærd med at identificere en kvinde i 40-50 års alderen, der i aften blev kørt ned og dræbt af en ambulance på motorvejen til Odense 8-9 km fra østfynske Svendborg. Man forsøger også at finde ud af, hvorfor kvinden gik på motorvejen og pludselig trådte ud foran ambulancen.Indtil videre er det politiets formodning, at kvinden gik på motorvejen i den hensigt at begå selvmord.