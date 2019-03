Gammel mand i kabine-scooter dræbt ved kollision med lastbil

Fredag 8. marts 2019 kl. 19:24En 94-årig mand blev i eftermiddag dræbt, da han i sin kabine-scooter kolliderede med en lastbil i et lyskryds ved Gundsømagle 7-8 km nord for Roskilde. Der foreligger endnu ingen detaljeret forklaring på ulykken. Mandens køretøj blev fuldstændig ødelagt ved kollisionen.Han blev alvorligt kvæstet fløjet på sygehus, hvor lægerne imidlertid nogle tiimer senere måtte opgive at redde hans liv.